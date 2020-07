Von 23. bis 30 August findet das FORUM Gitarre Wien statt. Das Festival ist ein Magnet für Gitarristen und Gitarristinnen aus der ganzen Welt. Mit Konzerten, Kursen, Wettbewerben, Vorträgen und einer Ausstellung. Auch Bozhana Pavlova reiste vor einigen Jahren aus Bulgarien an zum FORUM nach Wien. Die Musikerin ist geblieben, hat an der MUK studiert und unterrichtet mittlerweile am Haus. Sie spricht mit Marion Eigl über ihren Weg und das Besondere am Gitarrenklang.

© Jamileh Azadfallah