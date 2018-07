Brahms‘ Bibel

SOMMERREPRISE – Worum auch immer es ging: Was Johannes Brahms in einem Buch wichtig erschien, hat er markiert. Seine Bibliothek ist im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde überliefert, dort kann man anhand seiner Bücher sehr persönliche Gedanken und Interessen, aber auch Kompositionsprojekte verfolgen. Von einzigartiger Wichtigkeit dafür ist seine Bibel, in der Archivdirektor Otto Biba in dieser Sendung blättern wird, z.B. um die Textauswahl für das Deutsche Requiem und die Vier ernsten Gesänge op. 121 zu verfolgen.

