Interpreten: Christian Gerhaher, Gerold Huber, Martin Walser

Label: Sony Classical

EAN: 889853110223

„Ich habe wirklich bloß die Worte in Musik gesetzt, und es geht niemand dabei die Landschaft oder das Hospital oder sonst was an.“ Mit diesen Worten hat Johannes Brahms seinem Verleger im Jahr 1875 mitgeteilt, dass die Vertonung seiner schönen Magelone auf Gedichte von Ludwig Tieck nicht als festgefügte und zusammenhängende Liedfolge zu verstehen ist. Gerade diese Tatsache macht den Umgang mit seinem Op. 33 immer wieder schwierig und sie hat über die Jahrzehnte verschiedenste Dichter und Schriftsteller dazu angeregt, die Rahmenhandlung um den Grafen Peter und seine Magelone doch auch nachzuerzählen. Wie auf unserer CD der Woche.

Schon der Widmungsträger und Sänger der Uraufführung, Julius Stockhausen, hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine Probleme damit, die schöne Magelone von Brahms ganz und gar unkommentiert zu singen, wie er in einem Brief an seinen Freund Brahms äußert: „Ob du mit den wenigen einleitenden Worten vor den Liedern einverstanden seyn wirst muss ich leider bezweifeln, aber es ging nicht gut anders zu machen bei einem Publikum welches wenige, dieser grossartigen Lieder kennt, u. auch wenig Tieck liest. Ich glaube die Compositionen werden, durch die Worte, verständlicher.“ Nachdem das Publikum, um bei Stockhausen zu bleiben, wohl heute noch weniger zu den Lesern Tieck’scher Werke gehört, sind verbindende Texte heute nicht nur hilfreich, sondern fast unverzichtbar. In dieser Version hat es Martin Walser getan, Tiecks Erzählung gestrafft und mit feinem sprachlichen Gespür auf den inhaltlichen Kern reduziert.

Martin Walser leiht seinen verbindenden Worten auf dieser Doppel CD auch seine Stimme und begleitet uns als Geschichtenerzähler durch die Tragödie um Peter und Magelone, die zum Glück zu einem guten Ende findet. Brahms‘ Lieder werden dabei von einem der besten Liedsänger unserer Zeit gesungen, dem Bariton Christian Gerhaher. Sein klares und strahlendes Timbre und die deutliche aber nicht übertriebene Artikulation machen es zu einem reinen Vergnügen, mit ihm gemeinsam auf die Reise zu gehen und sowohl tragische als auch erfreuliche Geschehnisse nachzuerleben. An seiner Seite, wie gewohnt, der stilsichere und immer behutsam begleitende Pianist Gerold Huber. Ein „Hörbuch“ der Extraklasse, nicht nur für längere Autofahrten. (mg)