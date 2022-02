Brahms, Schubert-Liszt, Prokofiev.

Interpreten: Sergey Tanin

Label: Prospero

EAN: 4260052383308

Unter dem Titel „Der Pianist, der aus der Kälte kam“ strahlte das Schweizer Fernsehen (SRF) im Jahr 2020 eine Langzeitdokumentation über den Pianisten Sergey Tanin aus. Der Titel bezieht sich auf die Herkunft des jungen Musikers, stammt er doch aus dem sibirischen Jakutien. Ganz und gar nicht unterkühlt klingt jedoch nun sein CD Debüt, das er bei Prospero veröffentlicht hat.

3. Preis beim Bremer Klavierwettbewerb 2016, 3. Preis beim Concours Géza Anda 2018 in Zürich und schließlich 1. Preis und Publikumspreis beim Kissinger KlavierOlymp, um nur einige der großen Wettbewerbserfolge des 1995 geborenen Sergey Tanin zu erwähnen. Seither zählt er u.a. die Bamberger Symphoniker, das Tonhalle Orchester Zürich oder auch die Bremer Philharmoniker zu seinen regelmäßigen Begleitern. Für sein Debüt auf CD hat er sich neben der 1. Klaviersonate von Johannes Brahms auch Liszt Transkriptionen von Schubert-Liedern und die Klavierstücke op. 12 von Sergei Prokofjew ausgesucht.

Sergey Tanin ist ein Freund des klaren Anschlages und der sauberen und knackigen Artikulation. Das lässt sich schon bei den ersten Takten der gewichtigen c-Moll Sonate von Johannes Brahms erkennen. Was jedoch nichts an klanglicher Opulenz vermissen lässt. Sangliche Ruhe kehrt dagegen im Andante ein, das Tanin in einer fast kindlich unschuldigen Einfachheit darbietet nur um mit dem Scherzo und dem Finale wieder zu zeigen, dass seine Hände und Finger durchaus auf Energie und Virtuosität trainiert sind. Mit den Liszt-Bearbeitungen einiger Schubert Lieder und auch den 10 Klavierstücken Op. 12 von Prokofjew zeit Sergey Tanin, dass ihm auch die kleineren Formen am Herzen und in den Fingern liegen. Besonders plastisch und somit auch ohne Text und Singstimme wunderbar verständlich gelingen ihm dabei u.a. Gretchen am Spinnrade, Morgenständchen und die Taubenpost. Eine spannende Programmauswahl, bravourös auf CD gebannt. (m