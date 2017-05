Interpreten: Renaud Capucon, Christoph Koncz, Gérard Caussé, u.a.

Label: Erato

EAN: 0190295888374

Eine Französisch-Österreichische Freundschaft, die sich in Musik niederschlägt. Renaud und Gautier Capucon haben sich für eine Konzertserie im Rahmen des Osterfestivals in Aix-en-Provence u.a. den philharmonischen Geiger Christoph Koncz und den Hagen Quartett-Cellisten Clemens Hagen eingeladen. Die Bratschisten Gérard Caussé und Marie Chilemme ergänzen das Ensemble, damit die Sextette von Johannes Brahms komplett besetzt sind.

In Wien, Paris und Salzburg haben die Gebrüder Renaud und Gautier Capucon ihre Mitmusiker kennengelernt und beim Osterfestival in Aix-en-Provence 2016 haben sie sich alle zusammen auf der Bühne wieder getroffen. Es war Renaud Capucon seit vielen Jahren ein Anliegen, diese beiden Streichsextette, Jugendwerke von Brahms, die unbestritten zu den großen Meisterwerken der Kammermusikliteratur zählen, aufzuführen und auf CD aufzunehmen. Warum also Zeit im Studio verschwenden, wenn man beides in einem Aufwaschen erledigen kann. Für uns Zuhörer bedeutet dies, dass wir den Abend des 24. März 2016 so direkt und unmittelbar wie möglich immer wieder miterleben dürfen.

Und es ist ein Erlebnis, das uns Capucon, Koncz, Caussé, Chilemme, Capucon und Hagen hier bieten. Alle Erwähnten sind erfahrene Kammermusiker und wissen bestens, worauf es im Zusammenspiel ankommt. Vom ersten Akkord an begleitet uns ein satter, in den tieferen Regionen angesiedelter Streicherklang, der nicht auf Durchhörbarkeit angelegt ist, sondern Brahms‘ Sextette in voller Klangfülle erstrahlen lässt. Der saftige Klang lässt jedoch in den flotten Sätzen, wie dem Scherzo im Sextett Nr. 1 nichts an musikalischer Frechheit und Keckheit vermissen. Bleibt zu hoffen, dass diese Freundschaft noch länger anhält, denn es gäbe noch einiges an Streichsextettliteratur zu entdecken. (mg)