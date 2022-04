Brahms String Sextets.

Interpreten: Belcea Quartet, Zimmermann, Queyras

Label: Alpha

EAN: 3760014197925

Das Streichsextett war schon seit Haydns und Boccherinis Zeiten eine beliebte Form der Kammermusik. Die Hauptwerke dieser Gattung entstanden allerdings vorwiegend in der Zeit der Romantik und im frühen 20. Jahrhundert und stammen von Antonín Dvořák, Peter Iljitsch Tschaikowsky, Arnold Schönberg, Max Reger – und vor ihnen vor allem Johannes Brahms. Zwei Meisterwerke, die es nun in einer neuen, meisterhaften Einspielung zu genießen gibt.

Als „Gruß an den Frühling“ oder „Rheinisches“ wird das erste Streichsextett in B-Dur Op. 18 von Brahms gerne bezeichnet. Ein Werk das vor musikalischer Freude, orchestraler Klangfülle und jugendlich sattem Übermut nur so strotzt. Es war der Beginn des Erfolgs des damals jungen Komponisten, noch vor dem Deutschen Requiem und den Ungarischen Tänzen, die diesen schlussendlich gefestigt haben. Wenige Jahre danach folgte Streichsextett Nummer zwei, das eindeutig kammermusikalischere der beiden, ausgewogener in der Stimmaufteilung, kontrapunktisch aufgelockert und heute wohl das Bekanntere und Beliebtere der beiden. Und ebenfalls ein damals überraschender Verkaufserfolg für den Verleger Simrock.

Für die vorliegende Aufnahme hat sich das Belcea Quartett zwei Kammermusikpartner allererster Güte eingeladen. Bratschistin Tabea Zimmermann und der Cellist Jean-Guihen Queyras ergänzen die Zwei-Zwei-Zwei Besetzung. Es ist eine noble Aufnahme herausgekommen. Dynamisch fein abgestuft, rhythmisch immer wieder musikantisch tänzerisch, aber klanglich immer im Schönbereich. Selbst die dynamischen Höhepunkte werden hier mit Eleganz gesetzt und nicht mit Druck oder gar Brutalität erzeugt. Ein feiner Brahms, der klingt, als würde man sich eine wohlig weiche Weste überwerfen, die uns erste kühle Frühlingsabende im Garten oder auf dem Balkon erlauben. Und übrigens – aufgenommen wurde diese neue CD nicht irgendwo in einem schmucklosen, kühlen Aufnahmestudio, sondern im akustisch wunderbaren Mozartsaal des Wiener Konzerthauses. Ob man das hört? Ich glaube schon. (mg)