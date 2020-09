Home Rubato Brahmsfest 2020.

Nach ungewohnt langer Pause ist unser beliebtes Sendeformat Rubato endlich wieder zurück!

Marion Eigl berichtet über das bevorstehende Brahmsfest, das wie so vieles im heurigen Jahr anders stattfinden wird als ursprünglich geplant. Nur wer die Sehnsucht kennt… lautet das Motto der dreitägigen Ausgabe. Was genau von 11. bis 13. September in Mürzzuschlag geboten wird, erläutert Sofja Gülbadamova, Pianistin und künstlerische Leiterin. Dazu ein Blick nach Kärnten zum 27. Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb in Pörtschach und zu den Tutzinger Brahmstagen.

Außerdem ein Filmtipp:Tonsüchtig. Die Wiener Symphoniker von innen.