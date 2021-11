Brandenburg Concertos.

Interpreten: Akademie für Alte Musik Berlin, Isabelle Faust, Antoine Tamestit

Label: harmonia mundi

EAN: 5400863054984

Kaum ein anderer Werkzyklus findet auf dem CD Markt und auch im „historisch-informierten“ Konzertsaal eine solche Resonanz, wie die Brandenburgischen Konzerte von Johann Sebastian Bach. Vor 300 Jahren hat er diese 6-teilige Reihe verfasst, die heute nach wie vor ein breites Publikum begeistert. Auch auf unserer CD der Woche sind diese zu hören, mit der Akademie für Alte Musik Berlin.

Zugegeben, hin und wieder landen CDs auf meinem Schreibtisch, bei denen ich mir denke, na hats die auch noch gebraucht. Dann gebe ich den Aufnahmen ihre verdiente Chance, und siehe da, die Antwort lautet hin und wieder ja! Wie diese Woche mit den Brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach, mit der Akademie für Alte Musik Berlin bei harmonia mundi erschienen. Und das, obwohl erst im vergangenen Jahr die 1998er Aufnahme des Ensembles neu aufgelegt wurde. Diesmal wurden mit Isabelle Faust und Antoine Tamestit auch zwei zusätzliche Solistengrößen ins Boot geholt, die der Neuaufnahme noch ein wenig mehr Glanz verleihen sollen, und das auch tun!

Spielfreudig legen im ersten Konzert vor allem gleich einmal die Oboen, das Fagott und die Hörner los. Kein Wunder, ist es doch auch der einzige Auftritt der letztgenannten im 6-teiligen Brandenburgischen Bach Universum. Da will man schon wahrgenommen werden. Dynamisch ausgeglichener geht es ab Konzert Nummer zwei zu. Die Tempi sind in den schnellen Sätzen allgemein eher am flotten Rand angesiedelt. Da heißt es im 3. Konzert gegen Ende, sich schon wirklich ranhalten. Stringent, aber doch nicht gehetzt. Wie es sich für Konzerte gehört, heben sich die Solostimmen ab, bilden jedoch miteinander wiederum ein harmonisches Ganzes. Wunderbar aufeinander abgestimmt z.B. Flötist Christoph Huntgeburth, Sologeiger Georg Kallweit und Cembalist Raphael Alpermann im fünften Konzert. Er stellt hier auch in der großen Solokadenz seine Fertigkeiten unter Beweis. Insgesamt vielleicht nicht die beste aller Brandenburgischen Aufnahmen, denn da hat sicher jede und jeder seine eigenen Favoriten. Aber sicher weit oben anzusiedeln und ein würdiges Geschenk zur 300-Jahrfeier dieser Bach’schen Dauerbrenner. (mg)