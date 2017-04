Am Abend lassen das Georg Breinschmid Trio und die Camerata Schulz Wien im MuTh die Grenzen zwischen Klassik und Jazz verschwimmen. Werke von Bartók, Brahms, Mozart und Johann Strauß werden in intelligenter Weise mit Kompositionen von Breinschmid kombiniert oder verschmolzen. Als Wien-Panorama in verschiedensten Facetten bezeichnet Georg Breinschmid das Programm.

Inhalt teilen