Home Perspektiven Mehr Freude im Leben – Thomas Brezina.

Tu es einfach und glaub daran – Wie du mehr Freude in dein Leben bringst! So heißt das erste Sachbuch von Erflogsautor Thomas Brezina. Mit 40 Millionen verkauften Kinderbüchern prägte Thomas Brezina die Kindheit einer ganzen Generation.



Was können wir tun, wenn uns die Welt, in der wir leben, nicht mehr gefällt? Wie finden wir die Liebe, wenn wir einsam sind? Wie schaffen wir es, im Moment zu leben? Seit zwei Jahren zeigt Thomas Brezina auf Instagram und YouTube mit großem Erfolg, warum das Leben schön ist und wie wir unsere Träume verwirklichen können. Jetzt legt er seine positiven Botschaften von einem selbstbestimmten, freien und glücklichen Leben erstmals in Buchform vor.

Georg Gatnar hat Thomas Brezina getroffen und mit ihm über die Wege zu mehr Freude im Leben gesprochen.



© Bild/Tom Storyteller GmbH