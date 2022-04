Diese Woche heißt es Vorhang auf für: Brigitte Wolf. Zwanzig Jahre lang war sie Landesdirektorin des ORF Wien, seit Jahresbeginn ist Brigitte Wolf vielbeschäftigte Pensionistin.

Ihre Kindheit hat sie in der Steiermark verbracht, im „strengen Teil“ der Steiermark, in Mürzzuschlag. „Es prägt, wenn man so aufwächst.“

Geprägt hat sie auch ihre Mutter. Die nämlich war schon in den 1960er Jahren eine beruflich extrem emanzipierte Frau. Sie war landwirtschaftliche Beraterin, betreute die Bauern im Bezirk – fuhr in Hosen und auf dem Motorroller von Hof zu Hof. „Sie hat sich ihren Weg sehr erkämpfen müssen.“

Besonders wichtig für die Laufbahn von Brigitte Wolf: Ihre Zeit als Bürochefin des ehemaligen ORF-Generalintendanten Gerd Bacher. „Die Basis für alles Weitere. Ich habe dort Haltung gelernt, Unterschrockenheit und eine unglaubliche Liebe zum Unternehmen.“

Besonders stolz ist Brigitte Wolf auf die Gründung der ORF-Task Force – einer Frauen-Lobby im Jahr 2007: „Da ist uns wirklich viel gelungen. Das hat unglaublich Spaß gemacht, war eine große Herausforderung.“

Herausforderungen hat sie nie gescheut: „Es ist ganz wichtig, sich nicht zu fürchten.“