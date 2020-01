Interpret: Sächsische Bläserphilharmonie, Thomas Clamor



Für eine gute Stunde werden auf unserer CD der Woche Sachsen zu Angelsachsen! Die Sächsische Bläserphilharmonie widmet sich unter Thomas Clamor Klassikern aus Großbritannien von William Byrd bis Edward Elgar. Michael Gmasz hat die Reise auf die Insel Spaß gemacht.

Mit Schirm, Charme und Trompeten – in Anspielung an die legendäre Krimiserie aus den 60er Jahren – so heißt es im Beiheft zur neuen CD der Sächsischen Bläserphilharmonie unter Thomas Clamor. British Classics nennt sich das neue Werk und diese Klassiker reichen vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis hinein in die erste Hälfte des 20. Viele der großen Namen der britischen Musikgeschichte sind vertreten, von William Byrd über Henry Purcell und Edward Elgar bis hin zu Gustav Holst und auch Ralph Vaughan Williams. Und weil Georg Friedrich Händel bekanntlich auch lange in England gewirkt hat, und vor allem seine Feuerwerksmusik für ein großes royales Fest komponiert wurde, hat man ihn gleich mit dazu gepackt.

Klangschön das Blech, samtig weich das Holz der Sächsischen Bläserphilharmonie, des einzigen Kulturorchesters Deutschlands, das in ausschließlich sinfonischer Bläserbesetzung auftritt, und das bereits seit 70 Jahren. Thomas Clamor, international einer der bekanntesten Leiter symphonischer Blasorchester überhaupt, hat dem Profil des Klangkörpers noch zusätzlich ein wenig Schärfe und Brillanz verliehen. Mit Andreas Hofmeir hat man sich schließlich für das Vaughan Williams Tuba-Konzert auch einen versierten Solisten ins Boot geholt. Ein Feuerwerk an Pomp and Circumstance. Brexit hin oder her, die Musik der Großbritanniens wird zum Glück immer grenzenlos zu genießen sein! (mg)