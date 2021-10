Home Aktuell Bruce (Xiaoyu) Liu gewinnt den 18. Chopin-Wettbewerb!

Nach einer langen Nacht steht der Sieger des 18. Chopin-Wettbewerbs in Warschau fest: Mit seiner phänomenalen Leistung – auch im letzten Durchgang mit dem e-Moll-Konzert – hat es der Kanadier Bruce (Xiaoyu) Liu geschafft!

Chefredakteur Christoph Wellner war während der Finalrunden live in Warschau mit dabei und hat auch den Abend des letzten Konzerts bis in die frühen Morgenstunden mitgefiebert. Am 28. Oktober 2021 gibt es im Rubato eine Zusammenfassung des heurigen Wettbewerbes mit Interpretationen von allen Preisträgern und Interviews der Finalteilnehmer.

Details zu den heurigen Preisträgerinnen und Preisträger.

