Interpreten: Gewandhausorchester, Andris Nelsons

Label: DG

EAN: 028947972082

Allerlei Geschichten erzählt man sich über Anton Bruckners Widmung seiner dritten Symphonie an Richard Wagner. Ein launiger Abend, tiefgreifende Gespräche und zu viel Bier sind immer wieder genannte Teile davon. Letztendlich ist Bruckners Dritte jedoch nicht nur seinem „unerreichten, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst“ gewidmet, sondern Bruckner hat darin auch das eine oder andere Wagner Zitat eingebaut. Andris Nelsons, designierter Gewandhauskapellmeister, hat dieses Werk auf seinem Leipziger Debüt deshalb mit Wagners Tannhäuser Ouvertüre kombiniert.

Nachdem Riccardo Chailly seinen Vertrag als Leipziger Gewandhauskapellmeister vor Ablauf zurückgelegt hat, um den Posten des Musikdirektors an der Mailänder Scala übernehmen zu können, haben die Leipziger Anfang September 2015 den jungen Letten Andris Nelsons als dessen Nachfolger präsentiert. Er wird diesen ehrenvollen Posten neben seiner Tätigkeit als Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra im Laufe der nächsten Saison antreten. Zur Einstimmung dirigiert er jedoch auch schon in der laufenden Saison Konzerte in Leipzig und hat nun bei der Deutschen Grammophon sein CD Debüt mit dem Gewandhausorchester vorgelegt. Die dritte Symphonie von Bruckner, als Beginn einer Gesamtaufnahme aller Symphonien von Anton Bruckner.

Es ist ein beeindruckender Einstand, den Nelsons in Leipzig feiert. Eine dritte Bruckner, wie aus einem Guss. Man merkt von den ersten Takten an, hier arbeitet jemand mit einem Gespür für richtige Tempi, einer genauen Vorstellung von Klang und Dynamik und nicht zuletzt einer großen Demut vor dem Werk. Samtener aber doch saftiger Streicherklang trifft auf satte Bläser, die hin und wieder auch schmettern dürfen, jedoch nie unkontrolliert und nie den musikalischen Rahmen sprengend. Das Gewandhausorchester beweist einmal mehr, warum es nach wie vor zu den besten der Welt gehört. Dazu die Ouvertüre zu Richard Wagners Oper Tannhäuser, der ersten Oper, die Nelsons als Kind in seiner Heimatstadt Riga erleben durfte. „Wenn man Bruckner spielen will, muss man das eigene Ego komplett hinter sich lassen“ schreibt er im Beiheft und die CD macht klar, er meint dies nicht nur. Am Ende des Textes heißt es: „Dieser Zyklus wird ein einziger Liebesdienst an Bruckners Musik.“ Wir dürfen uns freuen. (mg)