Dritte Bruckner mit Christian Thielemann.

Interpreten: Wiener Philharmoniker, Christian Thielemann

Label: Sony

EAN: 194398613826

Die Wiener Philharmoniker haben die Zeit des Lockdowns genützt, um ihren Bruckner-Zyklus mit Christian Thielemann voranzutreiben. Die Aufnahme der Dritten Symphonie, aufgrund hörbarer Zitate Richard Wagner gewidmet, entstand im November 2020 im Großen leeren Saal des Wiener Musikvereins. Der Vergleich mit dem Bruckner-Zyklus des Gewandhausorchester Leipzig unter und mit Andris Nelsons bietet sich an. Die Klangtugenden und die Liebe zur Phrasierung der Wiener weiß die Musikchefin Ursula einmal mehr zu schätzen.

„Gemäßigt, mehr bewegt, misterioso“, so lautet die Spielanweisung für den Beginn des ersten Satzes der Dritten Symphonie von Anton Bruckner. Und schon am Beginn zeigt sich Christian Thielemanns großes Vermögen dynamische Bögen zu spannen. Sie entfachen Bilder der Weite. Stülpen sich wie große Brücken über eine imaginäre Landschaft, die sich in den oberösterreichischen Voralpen finden könnte. Nichts bleibt starr oder hölzern. In die große Phrase fügen sich kleinste Details. Wie eine Kamerafahrt an die Decke einer großen Kathedrale.

Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker schöpfen aus dem Vollen dieser Partitur. Alles fließt und kommt aus einem fokussiert und doch sprudelnden Guß. Dazu die besondere Klangfarbe des Wiener Horns und der Wiener Oboe. Die unbändige Phrasierungsleidenschaft der Streichergruppen. Wo andere Interpretinnen und Interpreten kräftemäßig eingehen oder im Feuer der Bruckner-Akzente zu früh verbrennen, setzen die Wiener mit Thielemann an. Sie vermitteln das Gefühl: es geht immer noch ein bisschen mehr.

Der Berliner Christian Thielemann hat mit Bruckner „nie gefremdelt“ wie er sagt. Zwar konnte sich der Komponist nach einem Besuch bei Wagner in Bayreuth aufgrund zu viel Bier am Vorabend nicht daran erinnern, welche der zwei vorgestellten Werke der Gesamtkunstwerker jetzt besser fand. Die vorliegende Aufnahme hätte ihm wohl jeden Zweifel genommen! (um)

