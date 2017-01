Interpreten: Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester, Rémy Ballot

Label: Gramola

EAN: 9003643991279

In den vergangenen Jahren haben die Brucknertage St. Florian bei Gramola bereits drei vielbeachtete Bruckner Symphonien veröffentlicht. Abwechselnd eingespielt vom Altomonte-Orchester, einem professionellen Festivalorchester, und dem Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchester sind bisher die 3., 8. und 9. Symphonie von Anton Bruckner erschienen. Seit kurzer Zeit liegt nun auch eine Aufnahme von Bruckners „keckster“ Symphonie vor, nämlich seiner 6. Diesmal wieder an der Reihe, das Oberösterreichische Jungendsinfonieorchester unter der Leitung von Rémy Ballot.

Sie treffen einander mehrmals im Jahr, um gemeinsam mit erfahrenen Musikerinnen und Musikern des Linzer Brucknerorchesters, des RSO Wien und auch mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, Werke der großen Konzertliteratur einzustudieren und aufzuführen – die jungen Damen und Herren des Oberösterreichischen Jugendsinfonieorchesters. Und wie könnte es anders sein, spielt dabei auch die Musik des bedeutendsten oberösterreichischen Komponisten eine große Rolle, Anton Bruckner. Gemeinsam mit dem Dirigenten Rémy Ballot tauchen die durchschnittlich 18 Jahre alten Künstlerinnen und Künstler ein, in die große Welt der romantischen Symphonik und lassen mit ihrem Spiel vergessen, dass sie allesamt noch in Ausbildung an diversen Musikschulen, Konservatorien und Musikuniversitäten sind.

Man hat bei dieser Produktion viel dazu gelernt! Waren die ersten Aufnahmen noch, geschuldet dem Raum der Stiftsbasilika St. Florian, ein wenig überakustisch und dadurch auch das eine oder andere Mal nicht ganz beisammen, so haben sich sowohl Orchester und Dirigent, als auch die Tontechnik diesmal besser dem Kirchenraum angepasst. Präzise Streicher, stimmiges Holz und, wenn nötig, sattes Blech zeichnen diese Interpretation und Aufnahme aus. Herausgekommen ist eine differenzierte Betrachtung eines Meisterwerks, das so oft im Schatten seiner großen symphonischen Schwestern, wie der vierten, fünften und vor allem auch 7. Symphonie steht. (mg)