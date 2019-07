Home CD der Woche Bruckner 6 und 9, Wagner.

Interpret: Gewandhausorchester Leipzig, Andris Nelsons

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 028948366590

Am 9. September 2015 wurde Andris Nelsons als designierter Gewandhauskapellmeister als Nachfolger von Riccardo Chailly vorgestellt. Ein vorzeitiger Amtsantritt zum 1. Mai 2017 war damals aus organisatorischen Gründen nicht möglich, daher hat er das Amt am 1. Februar 2018 übernommen. Seither beschäftigt sich Nelsons auf CD vorwiegend mit den Symphonien Anton Bruckners in Kombination mit Orchesterwerken von Richard Wagner. Kürzlich ist die Fortsetzung dieser Reihe erschienen.

Das Gewandhausorchester hat die DNA Bruckners im Orchesterblut, könnte man sagen. Die intensive Auseinandersetzung mit der Symphonik des damals nach wie vor verkannten Genies hat bereits mit der Uraufführung der 7. Symphonie im Leipziger Neuen Theater begonnen. Über die Jahrzehnte wurde sie u.a. von Arthur Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Kurt Masur und viele andere Gewandhauskapellmeister fortgesetzt. Kein Wunder also, dass auch Andris Nelsons den Geist Bruckners im Orchester spürt.

Nach den Symphonien Drei, Vier und Sieben hat Nelsons mit seinem Gewandhausorchester nun auf einer Doppel CD die sechste und neunte Symphonie von Anton Bruckner eingespielt. Der berühmte satte Streichersound des Gewandhausorchesters bildet den klanglichen Grundstock beider Werke. Ein weiches, aber dichtes und stabiles Bett, in das sich die Bläser legen dürfen. Sämtliche Freiheiten scheint da z.B. das Holz im langsamen Satz der Sechsten zu genießen, nur um im anschließenden Scherzo gleich wieder präzise und markant Akzente zu setzen. Solche Akzente kommen, wie bei Bruckner üblich, auch aus der Blechgruppe – wobei diese zwar immer scharf gezeichnet aber nie derb oder brutal klingen. Das Scherzo der Neunten bekommt damit einen unglaublichen Drive, inklusive dynamischer Spannungsbögen wie in einem guten Thriller. Es zeichnet sich langsam aber sicher ab, dass sich diese bald fertiggestellte Bruckner Gesamtaufnahme einen der oberen Referenzaufnahmeplätze sichern wird. Richard Wagners Siegfried Idyll und das Vorspiel zum 1. Akt des Parsifal ergänzen hier das Programm. (mg)