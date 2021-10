Leipzig, München, Linz, Wien.

„Work in progress“ – Aktuelle Bruckner-Zyklen!

Der 200. Geburtstag von Anton Bruckner leuchtet schon am Dramaturgen-Horizont. Geboren wurde der geniale Orgelimprovisator und selbstkritische Komponist am 4. September 1824 im oberösterreichischen Ansfelden. In Voraussicht entstehen derzeit Bruckner-Zyklen in Wien und Leipzig. Andris Nelsons, 21. Gewandhauskapellmeister, schreibt im Zuge der Aufnahme der Symphonie Nr. 3 mit seinen Leipzigern:

“Bruckner beschäftigten dieselben existenziellen Fragen und Zweifel wie uns alle. Sein Glaube und seine innere Stärke spiegeln sich überall in seiner Musik.”

Für Christian Thielemann wäre ein Leben ohne Anton Bruckner nicht vorstellbar. Er hat die Zeit des Lockdowns genützt, um mit den Wiener Philharmonikern intensiv an den vielen kleinen, oft dynamischen Details der Bruckner-Partituren zu arbeiten.

