Leo Falls Altwiener Singspiel „Brüderlein fein“ entstand 1909, also in einer Zeit, als das Leben im modernen Wien längst nicht mehr beschaulich und gemütlich war. Librettist Julius Wilhelm, Spezialist für Alt-Wiener Stoffe, wählte für das neueste Fall-Opus den Komponisten Joseph Drechsler als zentrale Figur seiner Handlung, wobei „Handlung“ fast schon zuviel gesagt ist, denn der Einakter zeigt eigentlich nur eine Szene: das alte Ehepaar Drechsler (Michael Roider und Anke Krabbe), das an seinem 40. Hochzeitstag in Erinnerungen schwelgt. Dass dieses Schwelgen besonders intensiv ausfällt, haben sie dabei niemand Geringerem zu danken als der Jugend (Andrea Bönig) aus Raimunds „Der Verschwender“, für die Drechsler einst das berühmte Lied „Brüderlein fein“ geschrieben hat. Wie das geht? Das zeigt das WDR Funkhausorchester Köln unter der behutsamen Leitung von Axel Kober.