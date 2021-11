Home Klassik am Nachmittag Alles Gute zum Geburtstag!

Rudolf Buchbinder lebt sein Künstlerleben mit der Musik von Ludwig van Beethoven. Immer wieder spielt er dessen Sonaten-Zyklus weltweit, schrieb Bücher darüber oder regte für das Beethoven-Jahr neue Diabelli-Variationen an. Anlässlich seines 75. Geburtstages bringt radio klassik Stephansdom in der Klassik am Nachmittag die fünf Klavierkonzerte mit fünf verschiedenen Orchestern und Dirigenten, live aufgenommen im Wiener Musikverein. Ein tägliches Geburtstagsständchen vom Meister für den Meister.

Montag, 29. November bis Freitag, 3. Dezember 2021, 14 Uhr [mehr]

