Gerhard Bauer, Leiter der Facultas Dombuchhandlung am Wiener Stephansplatz, stellt ein Buch vor, in dem der Münchener Pfarrer Rainer Maria Schießler neue Einblick in die Bibel gewährt.

Rainer M. Schießler

Die Schießler-Bibel

Kraft für alle Lebenslagen

224 Seiten

Verlag: Kösel

ISBN: 978-3-466-37270-6

Preis: 22,70 € Erhältlich auf facultas.at