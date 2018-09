Wer kennt es nicht, das Katzenduett, ein beliebtes Zugabestück für zwei Soprane mit dem endlos wiederholten „Text“ „Miau“? Stets Rossini zugeschrieben, so stammt zumindest der Anfang dieses populären Arrangements aus einer anderen Feder, nämlich jener des deutsch-dänischen Komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842). 1789 15-jährig zu seinem Onkel nach Kopenhagen gekommen, fand Weyse Gefallen an seiner neuen Heimat und blieb hier auch nach Beendigung seines Studiums bei dem Hofkapellmeister Johann Abraham Peter Schulz. 1819 wurde er schließlich zum Hofkomponisten ernannt und ist als „Schöpfer der dänischen Romanze“ in die (dänische) Musikgeschichte eingegangen.

Neben besagter Katte-Cavatine, die für den Beginn des Katzenduetts verwendet wurde, schrieb Weyse vor allem Singspiele, Kantaten und Lieder, aber auch sieben Symphonien und zahlreiche Klavierwerke, darunter acht Sonaten. Der dänische Pianist Thomas Trondhjem interpretiert drei davon, die Nr. 5 E-Dur, Nr. 6 B-Dur und Nr. 8 g-Moll. Deutsch-dänische Klassik!