Home Angerichtet Cafe Altenberg.

Der 2. Bezirk ist sicher eine der pulsierendsten Gegenden Wiens, eine, in der sich – wie man so schön sagt – einfach viel tut. Gerade um den Karmelitermarkt hat sich eine lebhafte Kunst- und Kulturszene etabliert. Ganz passend dazu eröffnete im Jahre 2014 das Cafe Altenberg, in dem sich Daniel Kienpointner mit Andrea Kaufmann, Magdalena Guilarte und Wolfgang Prechtl traf, die das charmante Cafe betreiben.

Cafe Altenberg

Leopoldsgasse 33

1020 Wien

www.altenberg.wien