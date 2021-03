Home Angerichtet Café Engländer

Das Café Engländer hat eine große Auswahl an Speisen und Getränken aller Art und bietet diese zur Zeit zur Selbstabholung an. Stammgäste in der Umgebung profitieren auch vom hauseigenen Lieferservice.

Auf der Homepage kann man die aktuelle Wochenkarte nachlesen.

Café Engländer

Postgasse 2

1010 Wien

www.cafe-englaender.com