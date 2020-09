Home Angerichtet Café Schopenhauer

Ganz in der Nähe von der Währingerstraße findet man das Café Schopenhauer. Hier gibt es eine große Auswahl an klassischen Gerichten und in der Speisekarte kann man viele bekannte Philosophen entdecken. Der besondere Charme des traditionellen Kartenspielercafés spiegelt sich auch in den gemütlichen Ohrensesseln der Leseecke, dem einladenden Billardtisch und dem freundlichen Personal.

Staudgasse 1

1180 Wien

https://www.cafeschopenhauer.at