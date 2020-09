Home Rezensionen 7 Deaths of Maria Callas.

Coronobedingt fiel die Weltpremiere zu Ostern aus. Jetzt hat sie in München stattgefunden: das Opernprojekt 7 Deaths of Maria Callas von der Performancekünstlerin Marina Abramović. Viel wurde im Vorfeld darüber gesprochen und dementsprechend hoch waren die Erwartungen. Helmut Pitsch berichtet aus der Bayerischen Staatsoper in München.

(c) Wilfried Hösl/Bayerische Staatsoper