Am 30. April feiert Leonard Bernsteins komische Operette Candide Premiere an der Wiener Kammeroper. Ein jugendlicher Anlass für Richard Schmitz sich mit dem geliebten Sorgenkind des Komponisten zu beschäftigen, im Rahmen der 211. Ausgabe seiner Sendereihe: Wie lange bleibt der Mensch Optimist, wenn ihm ein Unheil nach dem anderen widerfährt? Die literarische Vorlage von Voltaire bietet beißende Satire und Pointen. Leonard Bernstein hat die Überarbeitung seines 1956 uraufgeführten und 1974 neu gefassten Werkes 1988 noch einmal bearbeitet und ein Jahr später mit June Anderson, Jerry Hadley und Christa Ludwig eingespielt. Barbara Cook und Robert Rounseville haben in der Urfassung 1956 am Broadway das junge Paar gesungen. Daniel Evans, Alex Kelly, Clive Rowe und Beverly Klein haben 1999 am Royal Opera House Covent Garden ihr Bestes gegeben.

(c) Opera Online