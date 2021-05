Findet mich!

Cantus firmus, gut versteckt! So beschreibt Orgelprofessor Dr. Peter Planyavsky das Programm der aktuellen Ausgabe seiner Sendereihe. In wesentlich mehr Kompositionen als man glaubt und annimmt, finden sich Zitate oder ganze Melodien. Sehr bekannte „Fälle“ spielen sich in der 1. und 3. Orgelsonate von Felix Mendelssohn-Bartholdy ab. Auch in Werken von Josef Labor, Giovanni Tebaldini, Joseph Gabriel Rheinberger oder Charles Villers Stanford tauchen unvermutet Choräle auf, obwohl im Titel nichts dergleichen angedeutet wird. Das gibt Peter Planyavsky auch die Gelegenheit nach langer Zeit wieder einmal die Variationen zu „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ von Franz Liszt, nach Johann Sebastian Bach, aufzulegen.

