Caravaggio & Bernini.

Gemälde von Caravaggio, Skulpturen von Bernini sowie weitere Hauptwerke des römischen Frühbarocks sind erstmals gemeinsam im Kunsthistorischen Museum Wien zu sehen. Rund 70 Leihgaben aus aller Welt treffen mit Meisterwerken aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museum in Wien zusammen. Eine vergleichbar groß angelegte Auswahl herausragender Kunstwerke dieser Zeit hat es außerhalb Italiens bisher nicht gegeben. In der Ausstellung stehen Skulptur und Malerei in Dialog. Caravaggio und Bernini zeigten den Menschen wirklichkeitsnah. Bei der Darstellung von Körpern folgen die Bewegungen der inneren Regung der Figuren, ihrem Fühlen. Diese Verbindung von Wirklichkeit und Empfindung war neuartig. Sie wurde zum Merkmal des Barocks. Marion Eigl hat die Generaldirektorin des KHM-Museumsverbandes Sabine Haag ins Studio eingeladen.

Michelangelo Merisi, gen. Caravaggio (1571 Mailand-1610 Porto Ercole): David mit dem Haupt des Goliath um 1600/01© KHM-Museumsverband