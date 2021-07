Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Carina Felzmann, Unternehmerin und ehemalige Abgeordnete zum Nationalrat

Sie ist seit über 25 Jahren Unternehmerin. Für die Ausbildung in der Tourismusschule in Bad Ischl ist Carina Felzmann bis heute dankbar: „Ich habe so viel gelernt über Dienstleitung, Service und vor allem über den Umgang mit Menschen.“ Mit ihrem Mann wagte sie den Sprung in die Selbständigkeit, die beiden übernahmen eine Tischlerei und wurden kurz darauf mit einem Preis der Wirtschaftskammer für die beste Betriebsübernahme ausgezeichnet. Als sie gefragt wird, ob sie Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer werden möchte, wusste sie, dass sie eine Quotenfrau sein würde. „Aber ich hatte überhaupt kein Problem damit, denn ich wusste ja, was ich kann.“

Heute führt Carina Felzmann eine Werbeagentur. Eine große Herausforderung in der letzten Zeit war die Organisation der Österreichischen Franchise-Messe, die wegen Corona in kurzer Zeit zu einer Online-Messe umgestaltet werden musste – die gelungen ist: „Ich habe ein Grundvertrauen! Was soll mir passieren?“

Wenn die Welt in Frauenhand wäre – auf diese Frage sagt Carina Felzmann: „Dann würde vieles anders laufen. Wir würden mehr miteinander reden.“

