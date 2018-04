Home Startseite Carl Andreas Goepfert.

„Herzoglich-Sachsen-Meiningen’scher Cammermusikus, vorzüglicher Virtuos auf der Clarinette und achtungswerther Componist“. Der 1768 in Rimpar bei Würzburg geborene Carl Andreas Goepfert hatte einen beeindruckenden Karrierestart. Mit 20 Jahren erhielt er die Stelle als Meininger Hofmusiker – und damit begann auch schon wieder eine persönliche Talfahrt, die erst 1818 mit dem Tod Goepferts enden sollte. Abgeschnitten von der musikalischen Entwicklung in den Metropolen versank der ambitionierte Klarinettist und Komponist im kleinen Meiningen immer mehr in künstlerischer Verzweiflung. Warum ist es ihm nie gelungen, außerhalb von Meiningen Fuß zu fassen? Und wieso führen ihn manche Forscher nach wie vor als einen von Mozarts Schülern? Es lohnt sich, den Spuren des als „Meininger Mozart“ bekannten Carl Andreas Goepfert zu folgen…

