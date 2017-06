Max Bruch, Arthur Sullivan, Edvard Grieg, Leoš Janáček, Julius Röntgen, Ethel Smyth, Christian Sinding, Charles Villiers Stanford, Frederick Delius, Emil Nikolaus von Reznicek, Isaac Albéniz, Felix Weingartner… diese Liste ließe sich noch um einiges weiterführen, doch geben bereits diese Namen einen guten Eindruck, welche Bedeutung Carl Reinecke für die Musikwelt seiner Zeit allein durch seine Schüler hatte. Doch nicht nur die Länge seiner Schülerliste ist beeindruckend, sondern auch die Länge seines Wirkens: als junger Mann war er mit Komponistengrößen wie Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann befreundet, mit über 80 erlebte er noch die Anfänge der Tonaufzeichnung mit – und war 1905 selbst einer der ersten Pianisten überhaupt, die auf einem Welte-Mignon-Reproduktionsklavier Musikstücke einspielten.

Obwohl Reinecke als Pianist bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1910 erfolgreiche Konzerte gab, finden sich interessanterweise in seinem riesigen Oeuvre kaum Werke für Klavier solo und auch „nur“ vier Klavierkonzerte. Das letzte entstand erst Anfang des 20. Jahrhunderts, schließt stilistisch aber nahtlos an das Dritte Klavierkonzert von 1877 an. Abseits der neuesten musikalischen Strömungen hielt Reinecke bis zum Schluss an seinen Vorbildern, Mendelssohn-Bartholdy und Schumann, fest und vertrat in puncto Gefahr des Epigonentums eine äußerst entspannte Meinung, indem er sagte: „Ich würde nicht dagegen opponieren, wenn man mich einen Epigonen nennt“.

Klaus Hellwig und die Nordwestdeutsche Philharmonie unter Alun Francis begeben sich auf Zeitreise zurück in die Ära Robert Schumanns mit den letzten beiden Klavierkonzerten von Carl Reinecke. Für romantische Einstimmung sorgt „Märchen-Onkel“ Hans-Christian Andersen persönlich mit einem 1847 für Carl Reinecke verfassten Gedicht:

Du rührst die Zauberstäbe, die weißen,

Die schwarzen auch – und Töne brausen auf,

Die starken Geister in die Weite reisen,

Sie singen, was du ihnen eingehaucht;

Die Freude deines Herzens in dem frischen Sommer

Und Mut und Wehmut, die der Lenz dir brachte,

Und was so mächtig von dem Herzen kommt,

Das mit gar eigner Macht zum Herzen geht.