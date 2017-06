Home Operettenfenster Carl Zeller.

Mit nur zwei Operetten schrieb sich Carl Zeller in die Operettenannalen neben Größen wie Franz von Suppé und Johann Strauß ein – und dies völlig zu recht, denn allein in seinem „Vogelhändler“ reiht sich ein Ohrwurm nach dem anderen, darunter „Schenkt man sich Rosen in Tirol“, „Ich bin die Christel von der Post“ und das Auftrittslied schlechthin: „Grüß‘ enk Gott, alle miteinander“. Das Besondere daran? Zeller komponierte eigentlich nur nebenbei und ging ansonsten seinem Beruf im k.k. Unterrichtsministerium nach, wo er bis zur Position eines Ministerialrates aufstieg. Am 19. Juni jährt sich Carl Zellers Geburtstag zum 175. Mal – wir feiern den gebürtigen Mostviertler mit einem langen Operettenfenster-Wochenende!

17. Juni, 13.05 Uhr: „Der Vogelhändler“

18. Juni, 12.09 Uhr: „Der Obersteiger“