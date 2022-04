Carmen. Carmen. Carmen. Carmen.

Entstanden ist dieses Sendungsthema zufällig – auf die Kurznachricht: „Was ist dann das für ein sensationelles Carmen-Arrangement, das ihr gerade spielt?“. Flink in der Rubrik CD des Tages nachgeschaut und Auskunft erteilt. Und die Version ins eigene Archiv übernommen. Und dann das Stichwort Carmen eingegeben…

Bizets Erfolgsoper rangiert in Umfragen immer wieder unter den Top-3 der beliebtesten Opern überhaupt. Und was die Arrangments betrifft, lässt sie Zauberflöte, Figaro und Traviata locker hinter sich. Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert eine (sehr kleine Auswahl) an kuriosen Arrangements, Aufnahmen in ungewohnten Sprachen und ein paar wirkliche Klassiker.