Am 16. Jänner liest Caroline Peters im Landestheater Niederösterreich aus dem Werk der Elena Ferrante. Ein Hauch von Italien in St. Pölten. Die vielfach ausgezeichnete und beliebte Schauspielerin steckt derzeit mitten in den Proben zu Uraufführung von Elfriede Jelinkes Schwarzwasser. Ob Caroline Peters schon an ihren Sommer als Jahrhundert-Buhlschaft in Salzburg denkt? Marion Eigl hat nachgefragt.

(c) Reinhard Werner