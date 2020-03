Home Rubato CD und Festivaldebüt.

Das Jahr 2020 ist für die junge Pianistin Dorothy Khadem-Missagh in vielerlei Hinsicht spannend. Anfang März erscheint ihr CD-Debüt bei Ars-Produktion, auf dem sie mit Klavierwerken von Karl Traugott Zeuner und Ludwig van Beethoven zu erleben ist. Und dem Letztgenannten, dem Jahresregenten 2020, widmet sie in Bälde gleich ein ganzes Festival, das in der Zeit von 3. April bis 7. Mai unter dem Titel Beethoven Frühling erstmals über die Bühne gehen wird. Gesprächsstoff und Musik genug für mindestens eine Stunde, zu der Michael Gmasz die Pianistin live im Studio empfängt.

Foto © Shirley Suarez.