Cello Unlimited.

Interpreten: Kian Soltani

Label: Deutsche Grammophon

EAN: 0028948605187

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was Sie machen/arbeiten würden, wenn Sie nicht das tun würden, was Sie tun? Für den Cellisten Kian Soltani ist klar, wenn er kein Musiker geworden wäre, dann wäre er fix im Filmgeschäft gelandet. Als Regisseur oder Schauspieler und vielleicht sogar als Komponist. Auf seiner neuen CD nähert er sich diesem Genre schon sehr nahe an, spielt er doch darauf einige der größten Filmmusiken der vergangenen Jahre, alleine und doch nicht solo.

Unlimited – also grenzenlos. Das ist der Titel des aktuellen Albums des Cellisten Kian Soltani. Gemeint ist damit die Entdeckung der grenzenlosen Klangwelten, die ihm sein Instrument bietet und die er, unterstützt mit diversen technischen Hilfsmitteln, auch bestens einzusetzen weiß. Durch sog. Overdubbing, also zusätzliche Aufnahmen, die über bereits bestehende Tonspuren von einer anderen Aufnahme Session aufgesetzt werden, und durch diverse Klang-Effekte und neue Spieltechniken erweckt macht Soltani sein Cello zu einem ganzen Celloorchester und noch weit mehr.

Hans Zimmer, Howard Shore, Alfred Schnittke, John Powell und Tom Tykwer klingen so durch die Bank raffiniert, mal richtig opulent, mal kammermusikalisch dezent, immer rhythmisch knackig und mitreißend. Zwei Werke steuert der, aus dem Ländle stammende, Musiker auch selbst bei. Auch hier stand die Filmmusik Pate und meiner Meinung nach auch ein bisschen Schubert. Ich sage nur Quartettsatz… Manch einer mag bei dieser CD vielleicht von einer Spielerei eines Musikers sprechen, der während der Corona-Zwangspausen zu viel Zeit zu Hause verbracht hat. Ich finde hingegen, dass diese CD die Liebe und Leidenschaft eines Vollblutmusikers zeigt, der sowohl vom Arrangement als auch von der Aufnahme her sehr intensiv an die Sache herangegangen ist. Und nicht zuletzt ist Kian Soltani ein ausgezeichneter Cellist, der technisch weit über den Dingen steht und so die Musik plastisch werden lässt – ob mit Frodo im Auenland oder Mordor, mit Jack Sparrow auf der Black Pearl oder mit Jason Bourne auf der Suche nach seiner wahren Identität. (mg)