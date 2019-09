Home Schwerpunkt Chaos, Kosmos, Klimakrise – die Schöpfungszeit auf radio klassik Stephansdom

In sieben Tagen erschuf Gott Himmel, Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen.

In sieben Wochen wollen wir den Wundern der Schöpfung nachspüren, heutige Herausforderungen wahrnehmen und viele Mut machende Ideen vorstellen. Dazu präsentieren wir musikalische „Schöpfungen“.

Woche #1: Weltall (01.09.–08.09.)

Musiktipps: Gustav Holst: Die Planeten & Joseph Haydn: Die Schöpfung

04.09., 17.30 Uhr. Energie Liebe. Teilhard de Chardin, der französische Jesuit und Naturforscher, verbindet ein modernes Weltbild mit tiefer Spiritualität. Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Woche #2: Elemente (08.09–15.09.)

Musiktipps: Jean-Féry Rebel: Les éléments & Gustav Mahler: Das Lied von der Erde

09.09., 17.30 Uhr. Die Entstehung der Elemente. Eine Sendung von Georg Gatnar.

11.09., 17.30 Uhr. Öko-Dschihad. Die Islamwissenschaftlerin Ursula Fatima Kowanda-Yassin spricht über den Grünen Islam und erzählt von MuslimInnen in Österreich, die sich für Umweltschutz einsetzen. Eine Sendung von Stefanie Jeller.

13.09., 17.30 Uhr. Agrarrebell Sepp Holzer. Sepp Holzer pflegt keinen Rasen, streut keinen Kunstdünger und jätet kein Unkraut. Weil er gegen alle landwirtschaftlichen Normen und Regeln verstößt, hat er das Image des unkonventionellen Rebellen der Landwirtschaft bekommen. Mit Leidenschaft widmet er sich der Permakultur. Eine Sendung von Michaela Necker.

Woche #3: Pflanzen (16.09.–22.09.)

Musiktipp: Alexander Glasunow: Der Wald

16.09., 17.30 Uhr. Die Sprache der Pflanzen. Blumen haben Dialekte, Bäume sprechen miteinander. Wie Pfl anzen reden – und was sie uns zu sagen haben. Von Gerlinde Petrić-Wallner.

18.09., 17.30 Uhr. Wie Mikrokredite Lebenschancen eröffnen. Stefan Hauser berichtet von einer Teekooperative in Ruanda, die von Oikocredit unterstützt wird.

20.09., 17.30 Uhr. Erich Stekovics. Der ehemalige Religionslehrer führt in Frauenkirchen das Paradies der Paradeiser. Gestaltung: Stefan Hauser.

21.09., 17.00 Uhr. Content – Denn auf den Inhalt kommt es an. Das Medienmagazin widmet sich dieses Mal dem Thema Schöpfung und Umwelt. Golli Marboe diskutiert u.a. mit Anna Mally vom Verein Mutter Erde.

Woche #4: Insekten (23.09.–29.09.)

Musiktipp: Chen Gang & He Zhanhao: The Butterfly Lovers

23.09., 17.30 Uhr. Der Retter der Käfer. Ameisen, Bienen, Käfer – in 100 Jahren gibt es sie nur noch im Museum. Der Künstler Edgar Honetschläger will das ändern: und kauft Land für Insekten. Von Gerlinde Petrić-Wallner.

25.09., 17.30 Uhr. Heuschrecken in Schokosauce. Werden wir in einigen Jahren Insekten knabbern statt an Hühnerbeinen zu nagen? Wir fragen Experten und verkosten das Essen von morgen: Mehlwurm-Falafel, Heimchen-Spinatknödel und Heuschrecken-Schokofondue. Eine Sendung von Monika Fischer.

27.09., 17.30 Uhr. Perikularium. Als Osttirolerin ist Alexandra Kontriner mit der Natur aufgewachsen. Insekten sind seit jeher Bestandteil ihres künstlerischen Schaffens. So dokumentiert sie den Wandel von deren Lebensraum. Sendung von Georg Gatnar.

Woche #5: Tiere (30.09.–06.10.)

Musiktipp: Camille Saint-Saëns: Karneval der Tiere

30.09., 17.30 Uhr. Verbotene Frucht. Bio, vegetarisch, vegan – was soll der Mensch essen? Essen war schon immer eine Frage der Entscheidung. Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!” von Stefanie Jeller.

02.10., 17.30 Uhr. Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine umfassende Ökologie. Zur Bischofsversammlung im Vatikan informiert Stefan Hauser über heimische Nichtregierungsorganisationen, Jane Goodall – die Mutter der Schimpansen. Mit 26 Jahren begann Jane Goodall Menschenaffen zu beobachten. Heute, gut 60 Jahre später, lebt sie noch immer für den Schutz unserer nächsten Verwandten. Von Gerlinde Petrić-Wallner.

Woche #6: Mensch (07.10.–13.10.)

Musiktipp: Erwin Schulhoff: Menschheit, op. 28

07.10., 17.30 Uhr. Mensch versus Maschine? In der Wiener Seestadt sind Autobusse ohne Fahrer unterwegs, lernende Algorithmen

stellen richtigere Diagnosen als Ärzte und digitale Butler erfüllen unsere Wünsche. Monika Fischer informiert über künstliche Intelligenz, Chancen und Berührungsängste.

11.10., 17.30 Uhr. Dom Erwin Kräutler über Menschen, Kulturen und Vielfalt im Amazonas. Eine Sendung von Monika Fischer.

Woche #7: Ruhe (14.10.–20.10)

Musiktipp: Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 „Pastorale“

14.10., 17.30 Uhr. Gegen den Lärm der Zeit – Warum Lärm uns krank macht und Ruhe so gut tut. Eine Sendung von Monika Fischer.

16.10., 17.30 Uhr. Sonntag: Ruhetag. Das große Geschenk der jüdischen Kultur an die Menschheit ist der arbeitsfreie Siebte Tag. Doch der Ruhetag ist in Gefahr, denn die Wirtschaft will nicht ruhen. Eine Sendung von Stefanie Jeller in der Reihe „Achtung Bibel!”