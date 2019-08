Chaos, Kosmos, Klimakrise.

Die Schöpfungszeit auf radio klassik Stephansdom

In sieben Tagen erschuf Gott Himmel, Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen. In sieben Wochen wollen wir den Wundern der Schöpfung nachspüren, heutige Herausforderungen wahrnehmen und viele Mut machende Ideen vorstellen.

Die unendlichen Weiten des Weltalls erforschen wir in Woche eins, die zweite Woche taucht in die Elemente ein. Pflanzen und ihrer Sprache lauschen wir in der nächsten Woche, den besonders gefährdeten Insekten widmen wir die vierte Woche unserer Schöpfungszeit. Die Initiative „Go Bugs Go“ fördert den Lebensraum von Käfer & Co. Heuschrecken, Mehlwürmer und andere werden aber auch als Essen von morgen gehandelt – als Brotaufstrich, im Spinatknödel oder Schokoladenfondue.

Was sollen wir also essen? In der Reihe „Achtung Bibel!“ geht es um die „verbotene Frucht“ – ein Beitrag zu Woche fünf, die im Zeichen aller Tiere steht. Über ihre Arbeit mit Menschenaffen erzählt die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Der Mensch steht im Mittelpunkt der vorletzten Woche unseres Themenschwerpunktes. Wir stellen Ihnen Initiativen wie Fridays For Future vor und fragen angesichts künstlicher Intelligenz: Schafft der Mensch sich ab?

Am siebten Tage ruhte Gott, liest man im biblischen Schöpfungsbericht. Deshalb räumen wir in der siebten und letzten Woche unserer Schöpfungszeit der Ruhe Raum ein. Denn Lärm macht krank und Ruhe tut wohl.

„Und es ward Licht“ – Musikalische „Schöpfungen“ zur Schöpfungsgeschichte

Auch die Musik soll in diesen 7 Wochen nicht zu kurz kommen. Hören Sie, wie etwa Jean-Féry Rebel sich das Chaos ausgemalt („Les éléments“) oder welche Klänge Joseph Haydn für den allerersten Sonnenaufgang der neu erschaffenen Welt gefunden hat … um aus dem musikredaktionellen Nähkästchen zu plaudern: die Stelle „Und es ward Licht“ erstrahlt in dem wohl eindrucksvollsten C-Dur der gesamten Musikgeschichte! Die kompositorische Palette zu „Natur“, „Elementen“, „Erde“, „Menschheit“, zu „Flora & Fauna“ reicht von groß angelegten Werken bis hin zu kleinen und kleinsten Skizzen. Da schwirrt die Luft von fliegenden Hummeln, summenden Bienen, dahinschwebenden Libellen oder zwitschernden Vögeln, da bebt die Erde von einhergaloppierenden Pferden oder gemütlich vor sich hintrottenden Elefanten, da feiert Johann Strauß ein „Blumenfest“, lässt Léo Delibes im „Blumenduett“ singen und Leo Fall verrät gar das Geheimnis, dass „Blumen, der Liebe stumme Sprache sind“. Und damit der Blick nicht zu sehr dem Irdischen verhaftet bleibt, heißt es u.a. mit E. T. „nach Hause telefonieren“, ein Ausflug zum Mond inklusive („Mond-Tag“, 2. September) – beinahe ein Muss zum 50-Jahr-Jubiläum der ersten Mondlandung.

7 Wochen lang musikalische „Schöpfungen“ auf radio klassik Stephansdom.