Charlotte Ludwig.

In der 74. Ausgabe von Wiener Lied Klassisch unterhält sich Richard Schmitz mit Charlotte Ludwig. Sie stellt die neue Konzertreihe So klingt´s in Wien vor. Diese Initiative der Wienerlied-Vereine will das traditionelle Wienerlied wieder in den Vordergrund stellen. Wunderbare Aufnahmen unterstreichen diese Ambition.