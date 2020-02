Flötistin aus Leidenschaft.

Die Flöstistin Barbara Chemelli ist im Tiroler Landeck aufgewachsen und hat sich schon ganz früh in den Klang und das Spiel der Querflöte verliebt. Gefördert durch eine gute Musikschule im Ort ging der Weg weiter ans Musikgymnasium in Feldkirch sowie das Vorarlberger Landeskonservatorium; Studienjahre in München folgten. Nach beruflichen Stationen als Akademistin der Bayerischen Orchesterakademie und bei den Münchner Symphonikern, als Solopiccolistin bei den Düsseldorfer Syphonikern/Deutsche Oper am Rhein, der NDR-Radiophilharmonie Hannover und als Soloflötistin im Finnish Radio Symphony Orchestra Helsinki sowie weitere Aushilfstätigkeiten an der Opéra de Lyon und dem Orchestre de Paris ist sie seit drei Jahren Mitglied des Mozarteumorchester Salzburg. Die fehlende Sonne in Skandinavien führten sie zum ersten Probespiel weiter südlich, dass sie in Salzburg auch prompt gewann. Derzeit ist Barbara Chemelli, Mutter des 9-Monate alten Tamino, in Karenz und steigt im Mai wieder in das Orchesterleben ein.

Musikchefin Ursula Magnes im Gespräch mit der jungen Musikerin, zwischen einer „flötenden“ Playlist mit Werken von Ludwig van Beethoven, George Crumb, Tōru Takemitsu, Mauro Giuliani, Mike Mower, Antonio Vivaldi, „Die Blümelein sie schlafen“ für den kleinen Tamino und Paul Taffanel.