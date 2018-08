Interpret: Leif Ove Andsnes

In den vergangenen Monaten haben sich viele Pianistinnen und Pianisten mit dem Klavierwerk von Frédéric Chopin auf CD beschäftigt. Kürzlich ist auch der norwegische Pianist Leif Ove Andsnes dazugestoßen und kombiniert auf seiner aktuellen CD die 4 Balladen mit ausgewählten Nocturnes.

„Ich glaube, es ist die pure Emotion dieser Musik, die sie so populär macht. Die Balladen haben alles, was man sich von Chopin erwartet: unterschiedliche Gefühle, eine epische Geschichte und wunderschöne Melodien. Ich kenne keinen anderen Komponisten, der mich so berührt.“ So beschreibt der Pianist Leif Ove Andsnes in wenigen Worten seinen persönlichen Zugang zur Musik von Frédéric Chopin, wobei es einige Jahre gedauert hat, bis er diese innige Beziehung zu ihm aufbauen konnte. Als zu schwierig und unzugänglich erschienen ihm gerade die Balladen, als dass er sich diesen Werken wirklich annähern konnte. Er selbst ist reifer geworden und auch diese Musikstücke sind in ihm gereift, sodass er jetzt den perfekten Moment für die Einspielung gefunden hat.

Leif Ove Andsnes trifft im wahrsten Sinne des Wortes immer den richtigen Ton, von der Einfachheit und beinahe kindlichen Unbeschwertheit der Eröffnung der 2. Ballade bis hin zum kraftvollen, wirbelnden Finale des Balladen-Opus magnum, der Nummer 4. Dazwischen durchlebt man ein Wechselbad der Gefühle, von der tiefsten Trauer bis hin zur strahlendsten Lebensfreude. Die drei ausgewählten Nocturnes erlauben es der Zuhörerin und dem Zuhörer zwischen den dichten, emotionsgeladenen Werken, wieder ein bisschen Luft zu holen. Eine ideale Zusammenstellung und ein erneuter Beweis für das alte Sprichwort, gut Ding braucht Weile. (mg)