Home Rubato Chopin Institut Edition

Seit mehreren Jahren gibt das Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – also das Frédéric Chopin Institut in Warschau – eine CD-Edition heraus, die sich bemüht das Schaffen des polnischen Komponisten möglichst umfangreich und authentisch darzustellen. Chefredakteur Christoph Wellner war vor kurzem in Sachen Stanisław Moniuszko (anlässlich der Halka-Premiere am 15. Dezemer im Theater an der Wien) in Warschau, ließ aber die Gelegenheit nicht aus, sich das Chopin Institut anzusehen und von dort jede Menge musikalisches Material – nicht nur von Frédéric Chopin – mitzubringen.