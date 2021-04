Home Rubato Chopins Klaviermusik.

In der C.H.Beck Wissen-Reihe ist ein neuer musikalischer Werkführer erschienen: Thomas Kabisch widmet sich der Klaviermusik von Frédéric Chopin. Ein Buch für all jene, die Chopins Musik lieben und drüber nachdenken wollen, meint der Autor. Die Intention des emeritierten Musikwissenschaftsprofessors war auch, Chopin in gewisser Weise wieder fremd zu machen, um einen frischen Blick zu ermöglichen. Marion Eigl hat mit Thomas Kabisch außerdem über Chopins eigene Spielweise gesprochen. Dazu natürlich die passende musikalische Umrahmung mit Vladimir Horowitz, Artur Rubinstein und Friedrich Gulda.

Und noch ein Buchtipp, der vom Pariser Salon ins Elsass führt, dieses Mal für Roman-Leserinnen: Niemand hat Angst vor Leuten, die lächeln von Véronique Ovaldé.