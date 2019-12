Home Liszt aus Raiding Chor der Engel

„Heute habe ich einen wahrhaften Engelsgesang vernommen“ schrieb die internationale Presse nach dem Auftritt von Il Canto bei Valery Gergievs Osterfestival in Moskau. Bereits zum dritten Mal war der international vielfach preisgekrönte Frauenchor aus Novosibirsk am 18. Oktober 2019 zu Gast beim Liszt Festival in Raiding und hat sein Publikum erneut mit virtuoser Stimmkultur und unnachahmlicher emotionaler Ausdruckstiefe verzaubert. Die seit mehr als zehn Jahren bestehende künstlerische Zusammenarbeit zwischen der Ausnahmedirigentin Evgenia Alieva und Eduard Kutrowatz wird an diesem Abend in eine großangelegte Kantate in drei Sprachen münden. Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte dieses Konzertabends.