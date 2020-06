Chorisches zum Wiederhören.

Musikchefin Ursula Magnes und Erwin Ortner, Gründer und Leiter des Arnold Schoenberg Chores haben den ersten eigenen Konzertzyklus im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses mit einer monothematischen, den jeweiligen Komponisten gewidmeten Sendereihe, begleitet. Die Hälte der vier Konzerte konnte stattfinden, Corona bedingt entfiehlen sowohl das Bruckner- als auch das Mendelssohn-Konzert. Eine besondere Corona-Reprise für alle Chor- und Stimmbegeisterten, denen das gemeinsame Singen aktuell nicht leicht gemacht wird. 1,5 Meter Abstand beim Singen und wirkungsvolles Lüften der Proberäume – das sind die „Empfehlungen für ein verantwortungsvolles Singen“ des Chorverbands Österreich (ChVÖ) in Zeiten der Corona-Pandemie. Grundlage dafür ist eine vom ChVÖ in Auftrag gegebenen Untersuchung von Wissenschaftern der Medizin Uni Wien zur Ausbreitung von Atemluft-Wolken beim Singen.

Franz Schubert – Nachthelle

Seit seiner Gründung gestaltet der Arnold Schoenberg Chor zum erstenmal einen eigenen Chor-Zyklus in Wien. Im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stehen justament am Todestag Franz Schuberts, es ist der 19. November, die schönsten seiner weltlichen Chorwerke auf dem Programm. Es folgen Abende mit einer reinen Brahms-, Bruckner- sowie Mendelssohn-Kür. Erwin Ortner gustiert in seiner Gesamtaufnahme der 1990er-Jahre, mit Herbert Lippert, Ruth Ziesak, Birgit Remmert, András Schiff und Barbara Moser musizierend, und plaudert mit Musikchefin Ursula Magnes über Gehörtes und Unerhörtes in Sachen Schubert. Das, was so gar nicht notiert ist, aber den Text erst zum Klingen und Schwingen bringt.

Montag, 8. Juni, 14.00 Uhr (Erstaustrahlung 3. November 2019, 14.00 Uhr)

Johannes Brahms – Ach, arme Welt

Unter dem Motto „Ach, arme Welt“, nach der gleichnamigen Motette aus dem Jahr 1889, musiziert der Arnold Schoenberg Chor am 29. Jänner im Mozart-Saal des Wiener Konzerthaus einen reinen Brahms-Abend. Nach dem Schubert-Reigen, das zweite Konzert im eigenen Zyklus. Erwin Ortner und Ursula Magnes öffnen zuvor Ohr und Herz in Richtung weltlicher und geistlicher Gesänge des genialen Wahlwieners Johannes Brahms mit dessen differenzierten Chorhändchen.

Dienstag, 9. Juni, 14.00 Uhr (Erstaustrahlung 5. Jänner 2020, 15.00 Uhr)

Anton Bruckner – Locus iste – Dieser Ort

Am 24. März musiziert, singt der Arnold Schoenberg Chor mit seinem künstlerischen Leiter Erwin Ortner einen reinen Bruckner-Abend. Das dritte Konzert des Chor-Zyklus‘ im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses. Ausgehend vom vierstimmigen Graduale (Stufen- und Zwischengesang) für gemischten Chor a cappella Locus iste, komponiert und gewidmet 1869 Pater Otto Loidol, entfaltet sich das Programm mit Anton Bruckners ausladend wie tiefgehenden Motetten. Musikchefin Ursula Magnes und Erwin Ortner gestalten eine chorisch verdichtete Bruckner-Playlist. Zum Großteil mit Aufnahmen des Arnold Schoenberg Chores, die im November 2008 in der Kirche St. Ursula entstanden sind.

Mittwoch, 10. Juni, 14.00 Uhr (Erstaustrahlung 8. März 2020, 15.00 Uhr)

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Entflieh‘ mit mir

Die Hälfte des Chor-Zyklus‘ des Arnold Schoenberg Chores konnte im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stattfinden. Der Bruckner- und der Mendelssohn-Abend sind dem Virus leider zum Opfer gefallen. Um so wichtiger war es den Sendungsgestaltern Musikchefin Ursula Magnes und Chorleiter Erwin Ortner, die begleitende Sendereihe auf radio klassik Stephansdom wie geplant abzuschließen. Zu hören gibt es ein Best of der beiden Mendelssohn-CDs der ASC-Reihe Lasset uns frohlocken! sowie Lieder im Freien zu singen. Dazwischen dreht sich das Gespräch über die soziale Bedeutung des Chorsingens an sich, reflektierende Gartenarbeit und Mendelssohns Hand für besonders menschliche und berührende Momente.

Freitag, 12. Juni, 14.00 Uhr (Erstaustrahlung 3. Mai 2020, 15.00 Uhr)