Der Sound der Bibel.

Zu Gast bei Ursula Magnes sind am Dreikönigstag Franz Karl Prassl, Experte für Gregorianik an der Kunstuniversität Graz als auch an der Päpstlichen Kirchenmusikhochschule in Rom, und seine ehemalige Studentin Antanina Kalechyts aus Weißrussland. Sie ist Dirigentin, Korrepetitorin und Mitglied des preisgekrönten Ensembles Graces & Voices, das aus internationalen Studentinnen in Graz entstanden ist.

(c) Sigitas Kondratas