Home Advertorial CHOSEN: Kinder entscheiden.

Wie fühlt es sich an, „erwählt“ zu sein? Diese Erfahrung können nun auch Menschen in Österreich machen. Nämlich dann, wenn sie sich für eine CHOSEN-Patenschaft von World Vision entscheiden, bei der erstmals die Kinder die Wahl haben.

Nutzen Sie die Chance und machen Sie mit!

Wenn Kinder in den World Vision-Projekten zu Patenkindern werden, ist die Freude groß. Aber was wäre, wenn diese Kinder ihre Patin oder ihren Paten erstmals selbst wählen? Wenn die Entscheidung bei ihnen liegt? Bei „CHOSEN“, einer völlig neuen Art der Patenschaft, ist das der Fall: Die Kinder setzen selbst den ersten Schritt für eine bessere Zukunft für sich selbst, ihre Familie und ihre Gemeinschaft.

Warum das so wichtig ist? Weil es das erste Mal im Leben dieser Kinder ist, dass sie selbst eine Entscheidung treffen können, die ihr Leben nachhaltig zum Guten verändern wird. Die Entscheidung für einen Menschen, dem ihr Schicksal nicht gleichgültig ist, der an ihrer Seite steht und sie motiviert, ihr Bestes zu geben.

Das stärkt in ihnen das Vertrauen, dass Hoffnung für sie und ihre Familien besteht und gibt ihnen die Kraft für die nötigen Anstrengungen, um den beschwerlichen Weg aus der Armut zu schaffen. „Empowerment“ pur, sozusagen!

Und so funktioniert‘s…

Wenn Sie Wunschpate werden wollen, können Sie sich noch bis 12. September 2021 auf der Website von World Vision Österreich online registrieren und ein Foto von sich hochladen. Sie müssen allerdings schnell sein, denn es können insgesamt nur 50 Personen teilnehmen. Registrieren Sie sich am besten gleich jetzt!

Den Anfang machen die Kinder im World Vision-Projektgebiet Rukoma in Tansania. Dort wählen am 15. September 2021 die Mädchen und Buben aus allen Fotos ihre Wunschpatin oder ihren Wunschpaten – natürlich unter Einhaltung der lokalen Hygienerichtlinien, um alle vor COVID-19 zu schützen. So entscheiden die Kinder, wer sie auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft begleitet.

Verpassen Sie nicht die wunderschöne Erfahrung, „erwählt“ zu sein und begleiten Sie ein Kind bei seinen Fortschritten auf dem Weg aus der Armut. Denn mit Ihrer Patenschaft verbessern Sie das Lebensumfeld Ihres Patenkindes und seiner Familie umfassend und nachhaltig in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit, Wasser, Hygiene und Einkommensschaffung. So ermöglichen Sie den Menschen in der Region, von fremder Hilfe unabhängig zu werden und leisten wirkungsvoll Hilfe zur Selbsthilfe.