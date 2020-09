Chrisammesse – 25 Jahre Erzbischof

Live-Übertragung der Chrisammesse aus dem Wiener Stephansdom!

Zelebrant: Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn

Am 14. September begeht Kardinal Christoph Schönborn den 25. Jahrestag seiner Amtsübernahme als 42. Oberhirte von Wien. Er feiert aus diesem Anlass mit vielen Priestern der Erzdiözese die Chrisammesse, in deren Verlauf er die Heiligen Öle weiht. Aufgrund der aktuellen Situation wird für die Feier ein Livestream eingerichtet und die Priester eingeladen, über die Online-Übertragung mitzufeiern.

Im Messbuch ist diese Feier für den Morgen des Gründonnerstags, unmittelbar vor Beginn des österlichen Triduums vorgesehen. In den meisten Diözesen wird sie aus praktischen Gründen vorverlegt. In Wien ist das traditionellerweise der Montag der Karwoche. Die Feier der Hl. Öle findet immer in den Bischofskirchen unter Vorsitz des Bischofs und Beteiligung möglichst aller Priester des Bistums statt. Die beeindruckenden Riten der Ölweihe bringen die Bedeutung des Bischofs als Haupt seiner Ortskirche zum Ausdruck. Innerhalb der Liturgie erneuern die anwesenden Priester auch ihre Weiheversprechen.