Erinnerungen an Christa Ludwig.

Ursprünglich wollte Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, die Mai-Ausgabe seiner Sendereihe „Königinnen der Koloratur“ widmen. Er ändert sein Programm und erinnert sich an die musikalischen und persönlichen Erlebnisse mit KS Christa Ludwig, die am 24. April 93-jährig in Klosterneuburg verstorben ist. Die Opernwelt und ihr treues Publikum rund um den Globus trauert um eine Jahrhundertkünstlerin, die sich nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Ihre legendären Aufnahmen bleiben uns als Trost erhalten.

(c) PID